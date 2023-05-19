الرئيس يون ورئيس وزراء اليابان كيشيدا يزوران النصب التذكاري لضحايا القنبلة الذرية الكوريين

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زار الرئيس "يون صوك يول" ورئيس الوزراء الياباني "فوميو كيشيدا" النصب التذكاري للضحايا الكوريين الذين لقوا حتفهم في القصف الذري عام 1945 على "هيروشيما"، في حديقة السلام التذكارية بالمدينة.وتعد زيارة اليوم إلى النصب التذكاري للضحايا الكوريين هي الأولى لرئيس كوري جنوبي، وهي أيضًا أول زيارة مشتركة لزعيمي البلدين. وتأتي الزيارة على هامش قمة مجموعة السبع اليوم الأحد.وقد رافق "يون" و"كيشيدا" زوجتاهما "كيم كيون هي" و"يوكو كيشيدا"، بالإضافة إلى مجموعة من الضحايا الكوريين وذرياتهم لحضور الزيارة التاريخية.وقال "يون"، الذي التقى بالضحايا يوم الجمعة، إنه يتعهد بالعمل مع نظيره الياباني لفتح المستقبل أمام السلام والازدهار للجانبين.وتشير التقديرات إلى أن أكثر من 50 ألف كوري قد قُتلوا أو أصيبوا من القنبلة الذرية التي ألقيت على المدينة في 6 أغسطس 1945.كما زار "يون" متحف "هيروشيما" التذكاري للسلام داخل الحديقة مع قادة الدول المدعوة ورؤساء المنظمات الدولية الذين حضروا قمة مجموعة السبع، حيث صحبهم في الزيارة "كيشيدا" وعمدة هيروشيما "كازومي ماتسوي".