الرئيس يون يلتقي برئيس أوكرانيا زيلينسكي في قمة مجموعة السبع في هيروشيما

Photo : YONHAP News

التقى الرئيس الكوري الجنوبي "يون صوك يول" بالرئيس الأوكراني "فولوديمير زيلينسكي" اليوم الأحد على هامش قمة مجموعة السبع في "هيروشيما" باليابان.ولم يتم الكشف بعد عن نتائج الاجتماع.وجاءت المحادثات بناء على طلب الرئيس الأوكراني، الذي وصل إلى المدينة اليابانية أمس السبت سعيا للحصول على دعم من زعماء العالم، الذين يشاركون المنتدى المتعدد الأطراف، لبلاده التي مزقتها الحرب.ومن المتوقع أن يناقش الجانبان المساعدات غير العسكرية التي تقدمها كوريا الجنوبية إلى أوكرانيا، والمشاركة في جهود إعادة الإعمار في أوكرانيا.وردا على سؤال من الصحفيين حول طلب أوكرانيا من كوريا الجنوبية تزويدها بالأسلحة العسكرية، قال مسؤول رفيع المستوى من المكتب الرئاسي إنه في حين أن كييف يمكنها تقديم نفس الطلب لجميع الدول، فإن سيول ستتخذ قرارها بعد مراعاة مبادئها والقيود الحالية.وفي الأسبوع الماضي، التقى "يون" بالسيدة الأولى الأوكرانية "أولينا زيلينسكا"، التي زارت سيول كمبعوثة خاصة لزوجها.