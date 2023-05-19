الرئيس الأمريكي بايدن يدعو الرئيس يون ورئيس وزراء اليابان كيشيدا إلى عقد قمة في واشنطن

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عقد الرئيس "يون صوك يول" قمة مع الرئيس الأمريكي "جو بايدن" ورئيس الوزراء الياباني "فوميو كيشيدا" على هامش قمة مجموعة السبع في هيروشيما باليابان اليوم الأحد.ووفقًا لوكالة رويترز، قال مسؤول أمريكي رفيع المستوى في مؤتمر صحفي إن "بايدن" اقترح دعوة "يون" و"كيشيدا" إلى واشنطن لحضور اجتماع ثلاثي.وقال المسؤول إنه سيتم تحديد التوقيت قريبًا، ولكن لم يتم الإعلان عن تفاصيل أخرى.ومن المتوقع أن يكون التعاون الأمني على رأس المحادثات الثلاثية اليوم الأحد.وفي أعقاب بيان مشترك صادر عن أعضاء مجموعة السبع يوم السبت أدانوا فيه إطلاق كوريا الشمالية للصواريخ الباليستية وحذروا من اتخاذ استجابة قوية على الاستفزازات الإضافية، من المتوقع أن يكون القادة الثلاثة قد بحثوا وضع إجراءات مضادة متقدمة للتهديد النووي لكوريا الشمالية.ولكن من غير المتوقع أن يصدروا بيانا مشتركا، على عكس الاجتماع الثلاثي السابق في نوفمبر.