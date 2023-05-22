كوريا والولايات المتحدة واليابان تتفق على دفع التعاون الثلاثي إلى مستوى جديد

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عقد قادة كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان مباحثات على هامش اجتماعات مجموعة السبع في مدينة هيروشيما اليابانية أمس الأحد، حيث اتفقوا على دفع التعاون بين بلدانهم إلى مستوى جديد.جاء ذلك في تصريحات أدلى بها المتحدث باسم الرئاسة الكورية "لي دو وان"، وأضاف أن الرئيس "يون صوك يول" والرئيس الأمريكي "جو بايدن" ورئيس الوزراء الياباني "فوميو كيشيدا" قد أشاروا إلى أن اجتماعهم يأتي بعد موجة من الاجتماعات الثنائية، بما في ذلك زيارة "كيشيدا" إلى الولايات المتحدة في يناير الماضي، وزيارة الرئيس "يون" إلى اليابان في مارس، ثم الزيارة الرسمية التي قام بها الرئيس الكوري إلى واشنطن في أبريل، وزيارة "كيشيدا" إلى سيول في وقت سابق من هذا الشهر.واتفق القادة الثلاثة خلال الاجتماع على تعزيز التعاون الاستراتيجي بين بلدانهم من أجل تعزيز الردع ضد كوريا الشمالية، وكذلك ترسيخ نظام دولي حر ومفتوح قائم على سيادة القانون.واتفقوا أيضا على تعميق المشاركة بين الدول الثلاث في مختلف المجالات، بما يشمل تعزيز التعاون الأمني الثلاثي الذي يتضمن مشاركة البيانات حول صواريخ كوريا الشمالية في الوقت الفعلي، وتطوير استراتيجيات لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ، وضمان الأمن الاقتصادي، وسبل التعامل مع جزر المحيط الهادئ. ووفقا لوكالة رويترز للأنباء، قدم "بايدن" دعوة لكل من "يون" و"كيشيدا" لزيارة واشنطن من أجل عقد اجتماع ثلاثي آخر.