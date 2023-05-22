الرئيس يون يصف الوضع في أوكرانيا بأنه انتهاكٌ للقانون الدولي

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شجب الرئيس الكوري الجنوبي "يون صوك يول" الحرب الروسية ضد أوكرانيا ووصفها بأنها "انتهاك صارخ للقواعد الدولية وسيادة القانون".جاء ذلك في تصريحات أدلى بها "يون" أمس الاحد خلال الجلسة الموسعة الثالثة لقمة مجموعة السبع فى مدينة هيروشيما اليابانية، حيث أضاف أن محاولات تغيير الوضع الراهن بالقوة جارية في أوكرانيا، وأن حرية وازدهار شعب أوكرانيا تتعرض لانتهاك خطير.وقال "يون" إنه يتم انتهاك سيادة القانون والقواعد على صعيد المجتمع الدولي، مشددا على أن أسس الحرية والسلام التي لا تستند إلى سيادة القانون تكون مؤقتة وهشة وغير قابلة للاستمرار.وأكد "يون" على ضرورة استعادة النظام الدولي القائم على القانون، وأدان التهديدات النووية والصاروخية من جانب كوريا الشمالية باعتبارها انتهاكا واضحا للقانون الدولي لأنها تتعارض مع قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. كما شدد على أن انتهاكات حقوق الإنسان في كوريا الشمالية تشكل جرائم ضد الإنسانية، ويجب على المجتمع الدولي عدم إهمالها أو تركها دون رقابة.وقال "يون" إن الأوضاع في أوكرانيا وكوريا الشمالية بمثابة تذكير بأنه لا يمكن الحفاظ على الحرية والسلام إلا عندما يتم التمسك بالقواعد الدولية وسيادة القانون.