الرئيس الكوري يعقد مباحثات مع قادة الاتحاد الأوربي

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سيلتقي الرئيس "يون صوك يول" مع قادة الاتحاد الأوربي في سيول اليوم الاثنين حيث يبحث معهم سبل تعميق التعاون بين كوريا الجنوبية والاتحاد الأوربي بمناسبة الذكرى الستين على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين كوريا وعدد من الدول الأوربية هذا العام.ووفقا للمكتب الرئاسي، سيجري يون مباحثات مع رئيسة المفوضية الأوربية "أورسولا فون دير لاين"، ورئيس المجلس الأوربي "تشارلز ميشيل"، في المكتب الرئاسي بعد ظهر اليوم، على أن يتبعها مؤتمر صحفي مشترك وعشاء رسمي.وتعد هذه هي المرة الأولى التي يزور فيها كبار قادة الاتحاد الأوربي كوريا الجنوبية في وقت واحد. وقد جاء المسؤولون الأوربيون إلى كوريا من اليابان بعد مشاركتهم في قمة مجموعة السبع في هيروشيما. وقد عاد الرئيس يون أيضا من اليابان أمس الأحد بعد اختتام زيارته التي استغرقت ثلاثة أيام للمشاركة كضيف في القمة.وخلال المباحثات بين كوريا الجنوبية والاتحاد الأوربي، من المتوقع أن يناقش الجانبان توسيع التعاون الثنائي في ثلاثة مجالات تشمل الطاقة الخضراء والصحة والرقمنة. ومن المتوقع أيضا بحث إجراءات مساعدة أوكرانيا، فضلا عن التنسيق الدولي لمواجهة التهديدات النووية والصاروخية من قبل كوريا الشمالية.