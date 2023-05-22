30% ارتفاعا في رسوم الكهرباء والغاز في كوريا

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أظهرت بيانات إحصائية جديدة أن رسوم الكهرباء والغاز في كوريا الجنوبية قد قفزت بأكثر من 30% خلال الربع الأول من هذا العام مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.وأوضح تقرير صادر عن خدمة المعلومات الإحصائية التي تديرها هيئة الإحصاءات الكورية اليوم الاثنين، بلغ مؤشر أسعار الكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى 135.49 نقطة في الفترة من يناير إلى مارس، بزيادة نسبتها 30.5% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.وقال التقرير إن هذه الزيادة تعتبر الأعلى على أساس سنوي منذ أن ارتفع المؤشر بنسبة 41.2% في الربع الأول من عام 1998 في أثناء الأزمة المالية الآسيوية.وعلى وجه التحديد، ارتفع مؤشر أسعار الكهرباء بنسبة 29.5% على أساس سنوي ليصل إلى 136.48 نقطة، وهي أكبر زيادة على الإطلاق منذ بدء تجميع البيانات ذات الصلة في عام 1975. وارتفع مؤشر أسعار الغاز المدني، وهو المصدر الرئيسي للتدفئة والطهي، بنسبة 36.2%، ليصل إلى 129 نقطة.يذكر أن الحكومة الكورية كانت قد رفعت رسوم الكهرباء والغاز خمس مرات منذ العام الماضي، مشيرة في هذا الصدد إلى تفاقم العجز التراكمي لشركة الكهرباء الكورية "كيبكو" وشركة كوريا للغاز.