ارتفاع معدلات التخلف عن سداد القروض في البنوك الكورية الرئيسية

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ارتفعت معدلات التخلف عن سداد القروض في البنوك التجارية الرئيسية في كوريا الجنوبية إلى أعلى مستوى لها منذ بضع سنوات، وذلك نتيجة لتباطؤ الأوضاع الاقتصادية وارتفاع مستويات التضخم.ووفقا للقطاع المالي الكوري اليوم الاثنين، بلغ معدل التأخر في السداد على القروض المقدمة من البنوك الخمسة الكبرى" "كيه بي" و"شين هان" و"هانا" و"أوري" و"نونغ هيوب"، متوسط صفر فاصل 304 في المائة في نهاية الشهر الماضي.ويعد هذا الرقم أعلى بمقدار صفر فاصل 32 نقطة مئوية مقارنة بالشهر الأسبق، كما يزيد بمقدار صفر فاصل 118 نقطة مئوية مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وفي حين أنه لا توجد بيانات رسمية طويلة الأجل لتتبع متوسط معدلات التخلف عن السداد في تلك البنوك، نقلت وكالة يونهاب للأنباء عن بنوك فردية غير محددة قولها إن معدلات التأخر في سداد القروض لديها هي الأعلى منذ ما يصل إلى خمس سنوات.ويُذكر أن الزيادة في معدلات التخلف عن السداد تُعزى إلى التباطؤ الاقتصادي، وارتفاع أسعار الفائدة، وانخفاض قيمة الأصول.