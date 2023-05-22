كوريا تعزز الحجر الصحي بعد تفشي مرض جنون البقر في الولايات المتحدة

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قالت وزارة الزراعة والغذاء والشؤون الريفية الكورية أمس الأحد إنها سوف تعزز إجراءات الحجر الصحي على واردات لحوم الأبقار الأمريكية بعد تفشي مرض جنون البقر في ولاية جنوب كارولينا في الولايات المتحدة.ووفقا للوزارة، ستخضع 10 بالمائة من جميع واردات لحوم الأبقار الأمريكية للتفتيش اعتبارا من اليوم الاثنين، مقابل معدل الفحص العشوائي المعتاد البالغ 3 بالمائة.وقالت الوزارة أيضا إنها طلبت من الحكومة الأمريكية تقديم معلومات بشأن حالة جنون البقر هناك، وسوف تدرس ما إذا كانت سوف تتخذ تدابير إضافية من خلال اجتماعات المنظمات والخبراء ذوي الصلة، واستنادا إلى نتائج المسوح الوبائية في الولايات المتحدة.وكانت وزارة الزراعة الأمريكية قد قالت يوم الجمعة إنه تم اكتشاف حالة غير نمطية من مرض جنون البقر في مذبح في ولاية جنوب كارولينا لدى بقرة نشأت في ولاية تينيسي.ويذكر أنه على العكس من مرض جنون البقر التقليدي، الناجم في الغالب عن الأعلاف الملوثة، فإنه من المعروف أن مرض جنون البقر غير النمطي لا يشكل أي تهديدات صحية بالنسبة للإنسان.