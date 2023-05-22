شركة مترو سيول تقدم خدمة تخزين الأمتعة وتوصيلها

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قالت إدارة شركة مترو سيول اليوم الاثنين إنها سوف تتيح خدمات تخزين الأمتعة وتوصيلها للركاب.ووفقا لشركة تشغيل مترو الأنفاق في منطقة العاصمة سيول الكبرى، سيتم تقديم الخدمة الجديدة "تي لوغيدج" في ست محطات لمترو الأنفاق، هي: "كانغ نام" و"جام شيل" ومحطة سيول وجامعة "هونغ إيك" و"ميونغ دونغ" ومطار "كيم بو" الدولي، بالإضافة إلى مطار إنتشون الدولي.ويمكن من خلال هذه الخدمة تخزين الأمتعة أو الحقائب لمشاهدة معالم المدينة دون عوائق، كما يمكن إنزالها في محطة مؤهلة ونقلها إلى محطة أخرى لاستلامها.وسوف يتراوح السعر الأساسي لأربع ساعات من التخزين من ثلاثة آلاف وون إلى ثمانية آلاف وون حسب حجم الحقائب ومدة تخزينها، بينما سيتراوح سعر خدمة توصيل الأمتعة من 18 ألف وون إلى 28 ألف وون حسب أحجام الحقائب المختلفة.