الفريق الكوري يبدأ التفتيش على محطة فوكوشيما للطاقة النووية

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من المقرر أن يبدأ الفريق الكوري الجنوبي عملية التفتيش على إجراءات إطلاق السلطات االيابانية للمياه المشعة من محطة فوكوشيما للطاقة النووية المعطلة، اليوم الاثنين.ووفقا لفريق العمل الحكومي، سيعقد الفريق المكون من 21 عضوا اجتماعا فنيا وجلسة أسئلة وأجوبة مع المؤسسات اليابانية ذات الصلة، بما في ذلك شركة طوكيو للطاقة الكهربائية، ووزارة الصناعة اليابانية، وهيئة التنظيم النووي.واعتبارا من الغد الثلاثاء، سيجري الفريق مراجعة لمدة يومين للإجراءات التي ستتخذها السلطات اليابانية من أجل تصريف المياه الملوثة من الوحدة الأولى في محطة فوكوشيما النووية، وبعد ذلك سيعقد الفريق الكوري يوم الخميس اجتماعا فنيا متعمقا وجلسة أسئلة وأجوبة مع الجانب الياباني بناء على التفتيش الذي أجراه في الموقع.ويتألف الفريق الذي يقوده رئيس لجنة الأمن والسلامة النووية "يو جوك هي"، من خبراء في المرافق النووية، وخبراء في الإشعاع والبيئة البحرية من المعهد الكوري للسلامة النووية، والمعهد الكوري لعلوم وتكنولوجيا المحيطات.