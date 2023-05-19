وحدة تشونغ هيه الكورية تشارك في مكافحة القرصنة في خليج عدن

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صرحت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية أمس بأن وحدة "تشونغ هيه" العسكرية التابعة لها قد شاركت في عملية كبيرة ومكثفة لمكافحة القرصنة، نظمتها قيادة قوات المهام المشتركة "سي تي إف-151"، في منطقة الشرق الأوسط، بما في ذلك خليج عدن.وشاركت في هذه العملية المسماة بـ"هان وول" قوات مشتركة وأجهزة ذات صلة تابعة لـ14 دولة، وهي: كوريا الجنوبية والولايات المتحدة وإيطاليا واليابان وإسبانيا وعُمان واليمن وباكستان وسيشيل وجيبوتي والمملكة العربية السعودية وكندا وكينيا والبحرين.وأوضحت هيئة الأركان المشتركة أن قوات الدول المشاركة عرضت قواتها من خلال تنفيذ عمليات لتعزيز الأمن البحري ومكافحة القرصنة في مناطق بحرية معينة.وأضافت أنه خلال العملية التي أجريت يوم الـ17 من هذا الشهر شاركت السفينة "تشونغ مو كونغ لي سون شين" التابعة للوحدة الكورية، والسفينة "لويغي ريتزو" التابعة للقوات البحرية الإيطالية، في مناورات تكتيكية وتدريبات على إشارات الراديو، لتأكيد إمكانية التشغيل البيني الضروري لإجراء عمليات مكافحة القرصنة.تجدر الإشارة إلى أن قوات قيادة المهام المشتركة لمكافحة القرصنة أنشئت في شهر يناير من عام 2009 لتتولى بشكل حصري عمليات مكافحة القرصنة في خليج عدن والصومال، وهي قوة متعددة الجنسيات تحت القيادة البحرية المشتركة.وبدءا من شهر فبراير الماضي، ظل الجيش الكوري يتولى قيادة تلك القوات، وينفذ المهامَ طاقمٌ متعدد الجنسيات مكون من 30 عضوا بقيادة نائب الأدميرال الكوري "كو سُنغ بوم".