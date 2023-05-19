اللاعب الكوري او سانغ هيوك يفوز بلقب سباق الجائزة الكبرى الذهبي لعام 2023

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فاز لاعب الوثب العالي الكوري "او سانغ هيوك" بلقب سباق الجائزة الكبرى الذهبي لعام 2023.وكان "او" قد احتل المركز الثاني في سباقيْن دوليين من قبل خلال هذا العام، ثم احتل قمة السباق الدولي الثالث.وفي نهائي منافسات الوثب العالي للرجال التي أقيمت أمس على ملعب "يوكوهاما نيسان" في محافظة "كاناغاوا" اليابانية، نجح اللاعب "او" في تجاوز مستوى 2.29 متر ليحتل المركز الأول.كما نجح اللاعب الأسترالي "جويل بادن" الذي احتل المركز الثاني في تجاوز مستوى 2.29 متر ولكن من المرة الثانية، وليس من المرة الأولى كما فعل اللاعب الكوري.وبهذا أصبح "او" أول لاعب كوري يفوز بلقب هذا السباق الذي صنفه الاتحاد العالمي لألعاب القوى في الفئة الذهبية من المنافسات القارية.وكان "او" قد شارك في 4 منافسات حتى الآن منذ بداية هذا العام، واحتل في شهر فبراير الماضي المركز الثاني بـ2.24 متر في البطولة الآسيوية الداخلية، ثم المركز الثاني أيضا في الدوري الماسي في الدوحة الذي أقيم يوم الـ6 من هذا الشهر بـ2.27 متر.وفي كأس "كي بي إس"المحلي الذي أقيم يوم الـ9 من الشهر الماضي، احتل المركز الأول بـ2.32 متر.وبحصوله على المركز الأول في سباق الجائزة الكبرى الذهبي يكون قد وصل إلى قمة هذا السباق الدولي لأول مرة هذا العام.ومن المتوقع أن يجري "او" تدريبات في اليابان حتى الـ30 من هذا الشهر ثم ينتقل إلى إيطاليا للمشاركة في سباق الدوري الماسي الذي سيعقد في فلورنسا يوم 3 يونيو.