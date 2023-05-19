تنظيم مهرجان كبير لمصابيح اللوتس بمشاركة حوالي 50 ألف شخص

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أقيم مهرجان كبير لمصابيح اللوتس في كوريا الجنوبية لأول مرة منذ تخفيف إجراءات الحجر الصحي ضد فيروس كورونا.وانطلق مهرجان مصابيح اللوتس لعام 2023 في جامعة "دونغ كوك" في سيول في الساعة الرابعة والنصف من بعد ظهر أول من أمس السبت، وتلته فاعلية "يون هي نو ري" التي تضمنت طقوس"غوان بول" الخاصة بتحميم تمثال يمثل "بوذا" وهوة طفل، ومراسم بوذية لمصابيح اللوتس.وفيما بين الساعة السابعة والساعة التاسعة والنصف مساء تم تنظيم "موكب مصابيح اللوتس" من بوابة الشرق "هونغ إين جي مون" وحتى مبعد "جوكيه سا" في وسط العاصمة سيول، مرورا بمنطقة "جونغ نو".وقالت لجنة تنظيم مهرجان مصابيح اللوتس إن حوالي 50 ألف شخص قد حضروا المهرجان هذا العام، وهو ما أدى إلى تغيير حركة المرور في جميع أنحاء منطقة "جونغ نو".وخلال يوم أمس الأحد، وهو ثاني أيام المهرجان، أقيمت فعاليات ثقافية متعددة أمام معبد "جو كيه سا" حتى الساعة السادسة مساء، بما في ذلك مسابقة لرسم الأشكال التقليدية وتجربة المأكولات الخاصة بالمعابد البوذية.