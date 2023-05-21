كوريا تبدأ في مراجعة مساعداتها غير القتالية إلى أوكرانيا

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بدأت الحكومة الكورية الجنوبية في إجراء مراجعة لعملية اختيار المواد القابلة للدعم من بين قائمة المساعدات العسكرية غير القتالية التي طلبتها أوكرانيا.وصرح مسؤول في الحكومة الكورية اليوم بأن الوزارات ذات الصلة، بما في ذلك وزارة الدفاع، قد بدأت في مراجعة المساعدات العسكرية غير القتالية بناء على ما تمت مناقشته خلال القمة التي عقدها أمس الرئيس "يون صوك يول" مع نظيره الأوكراني "فولوديمير زيلينسكي"، على هامش اجتماعات مجموعة السبع التي عقدت في مدينة هيروشيما اليابانية، حيث تلقى الرئيس يون قائمة بالمواد المطلوبة من قبل نظيره الأوكراني.وأوضح المسؤول أن الوزارت ذات الصلة ستجري المراجعات الضرورية وفقا لما ناقشه الرئيسان.وكانت بعض التقارير قد قالت إن أوكرانيا طلبت من الحكومة الكورية معدات لإزالة الألغام ومركبات للإخلاء في حالات الطوارئ وسيارات إسعاف مدرعة وأجهزة أشعة سينية متنقلة ورادارات للدفاع الجوي .وفيما يتعلق بمعدات إزالة الألغام، فإن هناك إمكانية كبيرة لتقديم دبابات إزالة العوائق من طراز "كيه 600"، وأجهزة جديدة محمولة للكشف عن الألغام من طراز "بي آر إس - 20 كيه" التي تستخدمها القوات البرية الكورية.