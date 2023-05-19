انخفاض الصادرات بنسبة 16% في أول 20 يوما من شهر مايو

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استمرت وتيرة تراجع الصادرات الكورية مع انخفاضها في العشرين يوما الأولى من شهر مايو بنسبة تزيد عن 16% مقارنة بالعام السابق.ووفقا لبيانات أولية صادرة عن هيئة الجمارك الكورية اليوم الاثنين، بلغت قيمة الصادرات 32.44 مليار دولار أمريكي في الفترة المذكورة، بانخفاض 16.1% عن نفس الفترة من العام الماضي، ليستمر اتجاه التراجع الذي بدأ في أكتوبر الماضي.كما انخفض متوسط الصادرات اليومية على أساس عدد أيام العمل بنسبة 13.2%، وكان عدد أيام العمل خلال تلك الفترة 14 يوما ونصف، أي أقل بنصف يوم على أساس سنوي.وارتفعت قيمة صادرات السيارات بنسبة 54.7% على أساس سنوي خلال الفترة المذكورة، لكن صادرات أشباه الموصلات والمنتجات النفطية تراجعت بنسبة 35.5% و33% على التوالي، على أساس سنوي أيضا.وانخفضت الصادرات الكورية إلى الصين التي تعد أكبر شريك تجاري لكوريا، بنسبة 23.4%، كما انخفضت الصادرات الكورية إلى الولايات المتحدة بنسبة 2%.ومن ناحية أخرى، انخفضت الواردات بنسبة 15.3% على أساس سنوي إلى 36.74 مليار دولار خلال نفس الفترة، مما أدى إلى تسجيل عجز تجاري بقيمة 4.34 مليار دولار.