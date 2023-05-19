الإمارات تستضيف ورشة عمل لنشر الثقافة الكورية في الشرق الأوسط

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صرحت وزارة الثقافة والرياضة والسياحة الكورية اليوم بأنها ستنظم بالتعاون مع مؤسسة معهد "سيجونغ" ورشة عمل لنشر الثقافة الكورية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا خلال عام 2023، وذلك في "بيت الحكمة" في إمارة الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة خلال يومي 23 و25 من هذا الشهر.جاء ذلك في إطار متابعة ما ناقشه فريق العمل الكوري الخاص بالشرق الأوسط والتابع لوزارة الثقافة الكورية، بعد زيارة الرئيس "يون صوك يول" إلى الإمارات في شهر يناير الماضي.ومن المتوقع أن يشارك في ورشة العمل حوالي 150 من المسؤولين عن تعليم اللغة الكورية، بمن في ذلك مسؤولون عن 20 مركزا تابعا لمؤسسة سيجونغ في 18 دولة في الشرق الأوسط وإفريقيا.ومن المقرر أن يستمع المشاركون إلى محاضرات خاصة بتعليم اللغة والثقافة الكورية تحت عنوان "اللغة الكورية ومستقبل الشرق الأوسط وإفريقيا"، إلى جانب تقاسم حالات نجاح نشر اللغة الكورية عبر مؤسسة معهد سيجونغ.وسوف يتم أيضا إلقاء محاضرات حول خصائص النسخة المنقحة من كتاب "اللغة الكورية من معهد سيجونغ" ، وهو الكتاب المدرسي الأساسي من معهد سيجونغ حول العالم ، وذلك لدعم الاستخدام السريع للكتب المدرسية الجديدة.يشار إلى أنه قد تمت مراجعة الكتاب بالكامل في شهر سبتمبر من العام الماضي بعد 9 سنوات من نشر طبعته الأولى في عام 2013.وسوف تبرم مؤسسة معهد سيجونغ مع وزارة العلاقات الحكومية في إمارة الشارقة مذكرة للتفاهم بمناسبة تنظيم ورشة العمل، بحيث يتم تعزيز التعاون الثنائي في نشر اللغة الكورية في الإمارات.ومن المتوقع أن يقوم بعض المسؤولين في الوزارة بزيارة إلى كوريا في شهر يونيو القادم من أجل إبرام اتفاقية للتعاون في هذا الشأن.تجدر الإشارة إلى أن معهد سيجونغ الذي يعمل على نشر اللغة والثقافة الكورية في الخارج قد فتح 224 مركزا في 84 دولة حول العالم حتى العام الماضي، وبلغ عدد الطلاب في تلك المراكز 117 ألفا و636 خلال العام الماضي.