البنك المركزي الكوري يتوقع استمرار التضخم في نطاق 3%

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قال محافظ البنك المركزي الكوري "ري تشانغ يونغ" إنه من المرجح أن يظل التضخم في نطاق ثلاثة بالمائة حتى نهاية هذا العام.جاء ذلك خلال جلسة للجنة البرلمانية للاستراتيجية والتمويل، أمس الاثنين. وردا على سؤال حول قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بزيادة سعر الفائدة، والذي أدى إلى توسيع الفجوة مع سعر الفائدة في كوريا الجنوبية إلى مستوى قياسي بلغ 1.75 نقطة مئوية، قال "ري" إن تأثير الفجوة الكبيرة قد انعكس بالفعل على سعر صرف الوون مقابل الدولار منذ أشهر. وتوقع أنه إذا خفضت الولايات المتحدة سعر الفائدة الرئيسي أو أصدرت إشارة على التخفيض، فمن المرجح أن تزيد قيمة الوون الكوري مقابل الدولار.ورفض محافظ البنك المركزي الانتقادات القائلة بأنه على الرغم من الزيادات في سعر الفائدة الرئيسي، فإن السلطات المالية تضغط على البنوك من أجل رفع سعر الفائدة على الودائع والقروض المصرفية، وهو ما يقلل من تأثير السياسات النقدية.وفيما يتعلق بالتخفيض المخطط لتوقعات النمو في كوريا لهذا العام، قال "ري" إن البنك سيخفض توقعاته بشكل طفيف عن التوقعات السابقة البالغة 1.6%.