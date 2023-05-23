يون وقادة الاتحاد الأوربي يتفقون على مواصلة الدعم لأوكرانيا

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اتفق الرئيس "يون صوك يول" مع قادة الاتحاد الأوربي على مواصلة الدعم لأوكرانيا طالما كان ذلك ضروريا، والتعاون الوثيق للرد على استفزازات كوريا الشمالية. جاء ذلك في مباحثات "يون" مع رئيس المجلس الأوربي "تشارلز ميشيل" ورئيسة المفوضية الأوربية "أورسولا فون دير لاين"، في سيول أمس الاثنين، بعد يوم من حضورهما قمة مجموعة السبعة في مدينة هيروشيما اليابانية.وفي بيان مشترك صدر عقب القمة، أدان القادة الحرب العدوانية الروسية على أوكرانيا، قائلين إن على روسيا أن توقف وتسحب جميع قواتها العسكرية من أوكرانيا. وأعرب القادة عن التزامهم بتعافي أوكرانيا وإعادة إعمارها وتصميمهم على دعمها لأطول فترة ممكنة، موضحين أنه تم إجراء مناقشات حول سبل زيادة المساعدات التي تمكن كييف من تلبية احتياجاتها المالية والمادية والأمنية والإنسانية.كما أدانوا بشدة إطلاق كوريا الشمالية المتكرر للصواريخ الباليستية وتطويرها النووي، وحثوها على التخلي عن جميع الأسلحة النووية وأي أسلحة دمار شامل أخرى بطريقة كاملة وقابلة للتحقق ولا رجعة فيها.وقال يون إن الجانبين اتفقا على التعاون الوثيق بشأن رد موحد من المجتمع الدولي على استفزازات كوريا الشمالية.