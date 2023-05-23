اتفاق كوري أوربي على تعزيز التعاون بشأن المناخ والصحة والقضايا الرقمية

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اتفق الرئيس "يون صوك يول" مع قادة الاتحاد الأوربي على تعزيز التعاون في قضايا المناخ والصحة والرقمية.جاء ذلك الاتفاق في بيان صدر بعد القمة بين الرئيس "يون" ورئيسة المفوضية الأوربية "أورسولا فون دير لاين" ورئيس المجلس الأوربي "تشارلز ميشيل"، في المكتب الرئاسي في سيول أمس الاثنين، وذلك بعد يوم من حضورهم قمة مجموعة السبع في مدينة هيروشيما اليابانية.وفي البيان المشترك، اتفق الجانبان على إطلاق المشاركة الخضراء بين كوريا الجنوبية والاتحاد الأوربي لتوسيع التعاون في مجال تغير المناخ وحماية البيئة والتحول الأخضر. كما رحب القادة بإطلاق الترتيب الإداري بين كوريا الجنوبية والاتحاد الأوربي بشأن الاستعداد للطوارئ الصحية والاستجابة لها في مجال الإجراءات الطبية المضادة، واتفقوا على مواصلة التعاون المتقدم من أجل الإدارة الفعالة للمشاكل الصحية عبر الحدود.وبالإضافة إلى ذلك، أثنى القادة على إطلاق المشاركة الرقمية بين كوريا الجنوبية والاتحاد الأوربي في نوفمبر الماضي، واتفقوا على إقامة حوار استراتيجي على مستوى وزراء الخارجية لتعزيز التعاون بشأن السلام والأمن العالميين، كما اتفقوا على توسيع حوار السياسة الصناعية الحالي ليشمل سلسلة التوريد، وعقد الجلسة الأولى منه خلال هذا العام.