منتخب كوريا لكرة القدم للشباب يفوز على المنتخب الفرنسي في كأس العالم

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فاز منتخب كوريا الجنوبية لكرة القدم على المنتخب الفرنسي بهدفيْن مقابل هدف واحد، في أول مباراة له ضمن بطولة كأس العالم للشباب تحت 20 سنة، المقامة حاليا في الأرجنتين.وبقيادة المدرب "كيم أون جونغ"، اقتنص المنتخب الكوري ثلاث نقاط في المباراة التي أقيمت أمس ضمن المجموعة السادسة من البطولة، على ملعب "مالفيناس أرجنتيناس" في مدينة "ميندوزا" في غرب الأرجنتين.وسجل كابتن الفريق "لي سونغ وان" الهدف الأول، ثم أضاف اللاعب "لي يونغ جون" هدفاً آخر، قبل أن تسجل فرنسا هدفها الوحيد بواسطة اللاعب "آلان فيرجينيس".وتعد هذه هي المرة الأولى منذ ست سنوات التي تفوز فيها كوريا الجنوبية بأول مباراة لها في دور المجموعات في بطولة كأس العالم لكرة القدم تحت 20 سنة منذ عام 2017، عندما فازت على غينيا بثلاثة أهداف مقابل لا شيء.وفي البطولة السابقة في عام 2019، خسرت كوريا الجنوبية أول مباراة لها ضد البرتغال.وقد تم إلغاء بطولة عام 2021 بسبب جائحة كورونا.