انخفاض توقعات التضخم في كوريا إلى أقل مستوى منذ عام

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انخفضت توقعات التضخم في كوريا الجنوبية للشهر الثالث على التوالي، في شهر مايو الجاري.وقال تقرير صادر عن البنك المركزي الكوري اليوم الثلاثاء إن التضخم المتوقع، الذي يقيس تقديرات المستهلكين بشأن زيادات الأسعار على مدى الأشهر الـ12 التالية، قد بلغ 3.5% هذا الشهر، بانخفاض نسبته 0.2% مقارنة بشهر أبريل.ويمثل هذا أقل مستوى منذ عام واحد، تحديدا منذ شهر مايو من العام الماضي، عندما سجل 3.3%.وأوضح مسؤول في البنك المركزي الكوري أن هذا الانخفاض يرجع أساسا إلى حدوث انخفاض فعلي طفيف في التضخم، حيث نما بأبطأ وتيرة منذ 14 شهرا في أبريل، ليصل إلى 3.7%.وقال التقرير أيضا إن التضخم الملحوظ لدى المستهلكين خلال العام الماضي سجل 4.7%، بانخفاض بلغ 0.2% مقارنة بالشهر السابق.وفي الوقت نفسه، ارتفع مؤشر ثقة المستهلك، الذي يقيس الظروف الاقتصادية الحالية والمستقبلية للمستهلكين، بمقدار 2.9% على أساس شهري، ليصل إلى أعلى مستوى له منذ عام واحد، عند 98 نقطة في شهر مايو الجاري.