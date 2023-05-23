الفريق الكوري يراجع خطة تصريف المياه من فوكوشيما

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أجرى فريق الخبراء الكوري الجنوبي الموفد إلى اليابان لمراجعة خطة إطلاق مياه الصرف الملوثة من محطة فوكوشيما للطاقة النووية المعطلة، محادثات مع مسؤولين يابانيين أمس الاثنين لمناقشة تفاصيل عملية التفتيش.وفي بيان صحفي نشرته سفارة كوريا الجنوبية لدى طوكيو، قال فريق التفتيش الكوري إنه أجرى مناقشات فنية مع مسؤولين من وزارتي الخارجية والاقتصاد اليابانيتين، وشركة طوكيو للكهرباء المشغلة لمحطة الطاقة النووية المتضررة، لمدة أربع ساعات أمس الاثنين.وخلال تلك المحادثات، أكد الجانبان على بنود التفتيش اليومية، كما قدم فريق التفتيش الكوري المكون من 21 عضوا، قائمة بالمنشآت والمعدات التي يرغب في فحصها. وتتضمن تلك القائمة نظام التنقية المخصص في المحطة النووية، وخزانات قياس تركيز المواد المشعة في المياه الملوثة قبل التصريف.وقال الفريق إنه طلب أيضا البيانات الأولية لتحليل المياه قبل وبعد المعالجة. وبناءً على المناقشات الفنية التي جرت بالأمس، سيبدأ الفريق التفتيش في الموقع بشكل جدي بعد ظهر اليوم الثلاثاء، وسوف يستمر حتى الغد الأربعاء، قبل إجراء مناقشات فنية مع السلطات اليابانية يوم الخميس والعودة إلى سيول يوم الجمعة.