خطة كورية بولندية للمشاركة في إعادة إعمار أوكرانيا

Photo : YONHAP News

ستبحث الحكومة الكورية الجنوبية مع الحكومة البولندية سبل المشاركة في إعادة إعمار أوكرانيا.وفي هذا السياق، أبرمت المؤسسة الكورية لتطوير البنية التحتية الحضرية في الخارج، التابعة لوزارة الأراضي والنقل، مذكرة تفاهم حول تطوير مشروعات مشتركة وتقاسم محتويات الأعمال مع وكالة الاستثمار والتجارة البولندية، وذلك في العاصمة البولندية وارسو أمس.يشار إلى أن بولندا هي أحد المراكز الأوربية لإعادة إعمار أوكرانيا، وتعمل حاليا على وضع مشروعات ضخمة لهذا الغرض، بما في ذلك إنشاء مطار جديد ومحطة للطاقة النووية.وتخطط الحكومة الكورية من خلال مذكرة التفاهم ضمان دخول الشركات الكورية هناك، إلى جانب تنفيذ مشروعات مشتركة مع بولندا في أوكرانيا.يذكر أن وكالة الاستثمار البولندية تدعم توسع الشركات البولندية في الخارج والاستثمار الأجنبي المباشر في بولندا، كما تدعم مشروعات الشركات الأوكرانية.