رصد تقدم سريع في بناء منصة إطلاق صاروخي جديدة في كوريا الشمالية

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قال تقرير بثه راديو آسيا الحرة اليوم إن كوريا الشمالية سرّعت من عملية إنشاء منصة إطلاق صاروخي جديدة في محطة إطلاق الأقمار الاصطناعية في البحر الغربي، متوقعا أن تكون المنصة الجديدة بغرض إطلاق القمر الاصطناعي رقم واحد للاستطلاع العسكري، الذي تخطط كوريا الشمالية لإطلاقه قريبا.وأوضح التقرير بناء على تحليل صور للمحطة الكورية الشمالية كانت قد التقطتها شركة "بلانيت لابس" الأمريكية للأقمار الاصطناعية أمس، أنه يمكن ملاحظة مظهر خارجي متغير لمنصة الإطلاق الجديدة، حيث تجري عمليات إنشاء مبنى جديد على مساحة تبلغ 40 مترا طولا و140 مترا عرضا، في محطة إطلاق الأقمار الاصطناعية في البحر الغربي.وأضاف التقرير أنه في الصور التي تم التقاطها يوم 20 من شهر أبريل الماضي ظهرت أرضية ترابية في موقع الإنشاءات، بينما تظهر الصور التي تم التقاطها يوم 16 من هذا الشهر أنه تم الانتهاء من صب الخرسانة، وبعد مرور 6 أيام من ذلك تم رصد العديد من الرافعات الضخمة، وهو ما يشير إلى تنفيذ أعمال الإنشاءات بنشاط في جميع أنحاء المنطقة.وقال "ديف شيمولر" كبير الباحثين في مركز "جيمس مارتن" لدراسات عدم الانتشار، التابع لمعهد "ميدلبري" الأمريكي للدراسات الدولية، إنه يبدو أن بيونغ يانغ تزود المنطقة بالكهرباء من أجل إنشاء المنصة الجديدة، مشيرا إلى وضع مرافق للحماية من الصواعق ورافعات ومستودعات قطارات متنقلة.يشار إلى أن كوريا الشمالية ظلت تطلق صواريخ طويلة المدى محملة بما تزعم أنها أقمار اصطناعية، من محطة إطلاق الأقمار الاصطناعية في البحر الغربي في أقصى غرب البلاد.