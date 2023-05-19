سيول تلمح لإمكانية مشاركة اليابان في مجموعة الردع الموسع

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قال وزير الخارجية الكوري الجنوبي "بارك جين" إن هناك إمكانية لبحث مشاركة اليابان في المجموعة الكورية الجنوبية الأمريكية للردع الموسع، التي يُتوقع إنشاؤها قريبا.جاء ذلك خلال حضور الوزير بارك منتدى نظمته رابطة الصحفيين ومحرري الإذاعة الكورية اليوم، حيث قال إن اليابان دولة حليفة أيضا للولايات المتحدة وتشعر بالقلق الأمني ​​بشأن التهديدات النووية والصاروخية من جانب كوريا الشمالية. لكنه أشار في الوقت نفسه إلى أن إنشاء وتشغيل المجموعة الكورية الجنوبية الأمريكية بشكل مخلص أمر له أولوية عليا.وفيما يتعلق بجدول أعمال مباحثات القمة الكورية الأمريكية واليابانية في واشنطن التي يُتوقع عقدها في صيف هذا العام بناء على دعوة الرئيس الأمريكي "جو بايدن"، قال الوزير بارك إن السلطات المسؤولة في الدول الثلاث ستعلن عن كيفية تحقيق المشاركة في التحذير من الاستفزازات الصاروخية الكورية الشمالية في الوقت الحقيقي.وردا على سؤال حول معنى تقاسم المعلومات وما إذا كان يشير إلى انضمام كوريا إلى نظام الدفاع الصاروخي الأمريكي في النهاية، نفى الوزير بارك ذلك بالقول إن الانضمام إلى نظام الدفاع الصاروخي الأمريكي مسألة مختلفة تماما، موضحا أن كوريا الجنوبية لديها نظامها الدفاعي الصاروخي الخاص بها.