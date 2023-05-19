إجماع بين المعسكرين الحاكم والمعارض على إحياء ذكرى الرئيس الأسبق روه مو هيون

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أقيمت اليوم مراسم تذكارية خاصة بمناسبة مرور 14 عاما على وفاة الرئيس الكوري الأسبق "روه مو هيون"، في مسقط رأسه في قرية "بونغ ها " التابعة لمدينة "كيم هيه" بمقاطعة جنوب "كيونغ سانغ"، حيث تمت تغطية القرية بموجة من اللون الأصفر الذي يرمز إلى الرئيس الراحل.وحضرت المراسمَ التذكارية أسرة الرئيس روه، بمن في ذلك زوجته "كوان يانغ سوك" وابنه "روه كون هو" وعدد كبير من الساسة السابقين والحاليين، كما أرسل الرئيس يون صوك يول" كبير مساعديه للشؤون السياسية "لي جين بوك" نيابة عنه، حيث وضع إكليلا من الزهور على قبر روه إحياء لذكراه.وبمناسبة مرور 14 عاما على وفاته، أجمع المعسكران الحاكم والمعارض معا على إحياء ذكرى "روه مو هيون" حيث قال "يون هي سوك" المتحدث باسم حزب "قوة الشعب" الحاكم إنه يستذكر "قيمة التكامل والمبادئ" التي أظهرها الرئيس الراحل في الكثير من الصراعات التي واجهها المجتمع الكوري، وأضاف أنه سيتذكر آثاره من خلال حفظ قيمة تكامل الشعب والتعايش المشترك، معربا عن تطلعه للقضاء على كل ما يعيق آمال الشباب ويضر بالعدالة والإنصاف، من أجل بناء عالم بلا امتيازات كما كان يحلم الرئيس روه.ومن جانبه قال المتحدث باسم الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي "كانغ سون او" إن حزبه سيرجع إلى روه مو هيون الحقيقي، متعهدا بإظهار روح روه بالأفعال وليس بمجرد الأقوال. وأشار إلى أن الرئيس يون كان قد قال إنه بكى لمدة ساعتين بعد مشاهدته فيلما حول الرئيس الراحل روه، لكنه لم يجر حوارا على الإطلاق مع الحزب المعارض الرئيسي، مشددا على أن أحلام الرئيس الراحل التي تسعى إلى إصلاح مؤسسات السلطة مثل النيابة العامة، تعيقها المصالح الخاصة ولذلك لم تتحقق .ومن جهة أخرى، قال المتحدث باسم حزب العدالة المعارض الصغير إنه يستذكر روح الرئيس الأسبق "روه" الذي كان ينفذ سياسة الحوار والمصالحة متطلعا إلى عالم يصلح للإنسان، مؤكدا على أن حزبه سيمضي قدما إلى الأمام مع تذكر روح ومبادئ روه.