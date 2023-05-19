زيادة قيمة ممتلكات نواب البرلمان الكوري من العقارات

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أظهر مسح أجرته هيئة مدنية خاصة أن متوسط قيمة العقارات التي يمتلكها كل نائب من نواب البرلمان الكوري في دورته الحالية الحادية والعشرين، قد زادت بأكثر من 300 مليون وون، أي ما يعادل حوالي 24 ألف دولار، وذلك بعد مرور 3 أعوام من انتخابهم، كما اتضح أن متوسط ممتلكات كل نائب منهم يبلغ حوالي 3 مليارات و500 مليون وون.وأضاف التحليل الذي أجراه الاتحاد المدني لتحقيق العدالة الاقتصادية على تقرير حول ممتلكات النواب أن متوسط ممتلكات كل نائب برلماني يبلغ بلغ 3 مليارات و480 مليون وون، بزيادة 730 مليون وون مقارنة بما كانت عليه قبل ثلاثة أعوام عندما بدءأت أعمال البرلمان الحادي والعشرين.وبلغ متوسط ما يملكه النائب من العقارات مليارا و970 مليون وون، بزيادة قدرها 320 مليون وون.وحسب الأحزاب، زادت قيمة العقارات لدى نواب الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي بمقدار 260 مليون وون، من مليار و120 مليون وون إلى مليار و280 مليون وون، بينما زات قيمتها لدى نواب حزب "قوة الشعب" الحاكم بمقدار 600 مليون وون، من مليارين و230 مليون وون إلى مليارين و830 مليون وون.وقال الاتحاد المدني لتحقيق العدالة الاقتصادية إن حوالي 60 نائبا يمتلكون قدرا مفرطا من العقارات ويمارسون تأجيرها، كما أوضح أن عدد الحالات التي تتطابق مع "معايير حيازة العقارات المفرطة" كان قد بلغ 3 حالات في عام 2021، و4 حالات في العام الماضي، ثم قفز إلى 12 حالة هذا العام.وطالب الاتحاد بإجراء تحقيقات شاملة مع أولئك النواب.