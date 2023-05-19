وزير الدفاع الكوري يحضر حفل توقيع عقد تصدير طائرات إف إيه 50 إلى ماليزيا

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حضر وزير الدفاع الكوري الجنوبي "لي جونغ سوب" حفلا أمس الثلاثاء أقيم بمناسبة توقيع عقد لتصدير الطائرات الكورية المقاتلة الخفيفة من طراز "إف إيه 50" إلى ماليزيا خلال زيارته الحالية لتلك الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا.وقالت وزارة الدفاع الكورية إن "لي" أجرى محادثات مع نظيره الماليزي "محمد حسن" وصفا خلالها الاتفاق الأخير بأنه فرصة مهمة لتعزيز التعاون الثنائي في الدفاع والتسلح. كما اتفق الجانبان على إطلاق هيئة استشارية منتظمة رفيعة المستوى في أسرع وقت، تنفيذا لمذكرة التفاهم بشأن التعاون الدفاعي التي تم توقيعها في أبريل من العام الماضي.وطلب الوزير الكوري من نظيره الماليزي الدعم حتى يمكن اختيار الطائرات "إف إيه "50 مرة أخرى في مشروع المرحلة الثانية من التسليح الجوي في ماليزيا.وكانت القوات الجوية الماليزية قد قررت في وقت سابق إدخال 18 طائرة من طراز "إف إيه 50" التي يتم تصنيعها من قبل شركة صناعات الفضاء الكورية، بتكلفة تبلغ حوالي مليار دولار. وقد تم في حفل الأمس الثلاثاء التوقيع على العقد النهائي.