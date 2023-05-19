الحكومة الكورية تتحقق من التقارير حول حظر استعمال موقع نيفر في الصين

Photo : YONHAP News

تحاول وزارة الخارجية الكورية التأكد من صحة تقارير إعلامية قالت إن السلطات الصينية حظرت الوصول إلى موقع بوابة كوريا الجنوبية "نيفر". وقال المتحدث باسم الوزارة "إيم سو سوك" إن الحكومة على علم بهذه التقارير. ولكن من غير المعروف ما إذا كان قد تم بحث هذه المسألة خلال المحادثات الدبلوماسية على مستوى مدير أول من أمس الاثنين بين كوريا والصين، والتي عقدت في سيول.وتدعي بكين أنها لا تعرف شيئا عن هذا الوضع، حيث قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية "ماو نينغ" في تصريحات أدلى بها أمس الثلاثاء إنه لا توجد معلومات محددة في هذا الشأن، ونصح المراسلين بإرسال أسئلتهم إلى السلطات الصينية ذات الصلة. وتتجنب وزارة الخارجية الصينية في كثير من الأحيان الإجابة عن الأسئلة المتعلقة بالمسائل الحساسة بالقول إنها لا تعلم عنها شيئا، أو أن القضية ليست شأنا دبلوماسيا.وقد تم الإبلاغ في الأيام الأخيرة في جميع أنحاء الصين، بما في ذلك بكين وشنغهاي، أنه لا يمكن الوصول إلى موقع "نيفر" الكوري أو أنه يتم تحميله ببطء شديد. وقد دفع هذا الكثيرين إلى تنزيل خدمة الشبكة الخاصة الافتراضية "في بي إن" للوصول المناسب إلى موقع "نيفر". وقد تم حظر وظائف "نيفر" مثل "نيفر كافيه" و"بلوغ" في الصين منذ أكتوبر 2018، ولكن لا يزال من الممكن استخدام خدمات البحث والبريد الخاصة به. ويشير بعض المراقبين إلى أن هذه التطورات جاءت في أعقاب قمة مجموعة السبع التي شاركت فيها كوريا الجنوبية كضيفة.