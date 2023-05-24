السيدة الأولى تتعهد بدعم السياحة الكورية

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حضرت السيدة الأولى الكورية "كيم كون هي" حفل إطلاق "مجموعة التعاون السياحي"، حيث تعهدت بتقديم الدعم لجعل السفر إلى كوريا الجنوبية عنصرا مهما للناس في جميع أنحاء العالم.وقالت كيم، التي كانت حضرت الحدث في منظمة السياحة الكورية في سيول أمس الثلاثاء، إن الثقافة الكورية تتمتع بالفعل بمكانة عالمية المستوى، مشيرة في هذا الصدد إلى ما أبدته السيدة "بريتا إرنست" زوجة المستشار الألماني "أولاف شولز" من اهتمام شديد بالثقافة الكورية، مثل الأسواق التقليدية والمعابد البوذية، خلال زيارتها مع المستشار الألماني إلى كوريا في وقت سابق من هذا الأسبوع.وأضافت "كيم" أنه إذا استمتع الزوار الأجانب بتجربتهم في كوريا فإن ذلك يمكن أن يؤدي إلى شراء واستخدام العلامات التجارية والخدمات الكورية، وهو ما سيساعد بدوره في تعزيز الاقتصاد، وبالتالي فإن دور "مجموعة التعاون السياحي الكورية" أمر حيوي. وقالت إنه من الضروري الحفاظ على الهوية الثقافية في عالم اليوم سريع التغير.ومن ناحية أخرى، قال المكتب الرئاسي الكوري إن حفل إطلاق تلط المجموعة قد أقيم بهدف تعزيز التعاون مع مختلف الصناعات والمنظمات ذات الصلة بمناسبة عام زيارة كوريا في العام الجاري 2023.