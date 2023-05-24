معنويات الأعمال في كوريا تشهد تحسنا طفيفا خلال مايو

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تحسنت معنويات الأعمال في كوريا الجنوبية بشكل طفيف خلال شهر مايو الجاري على خلفية التوقعات بحدوث انتعاش في أرباح شركات تصنيع أشباه الموصلات والقطاعات الرئيسية الأخرى.وقال تقرير صادر عن البنك المركزي الكوري اليوم الأربعاء إن مؤشر مسح الأعمال لجميع الصناعات قد سجل 76 نقطة في شهر مايو، بزيادة مقدارها 4 نقاط مقارنة بالشهر السابق. وتدل قراءة المؤشر بأقل من 100 نقطة على أن عدد المتشائمين يفوق عدد المتفائلين.وأضاف تقرير البنك المركزي أن الارتفاع في المؤشر يرجع إلى التوقعات بأن أوضاع القطاعات الرئيسية والاستهلاك الخاص سوف تتحسن على الرغم من استمرار حالة عدم اليقين الاقتصادي.كما ارتفع المؤشر الخاص بالمصنعين بمقدار 3.1 نقطة على أساس شهري، ليصل إلى 73 نقطة في مايو، بينما ارتفع مؤشر القطاعات غير التصنيعية بمقدار 4 نقاط على أساس شهري ليصل إلى 78 نقطة.وفي الوقت نفسه، ارتفع مؤشر توقعات الأعمال التجارية للشركات المحلية لشهر يونيو بمقدار نقطتين على أساس شهري، ليصل إلى 76 نقطة.