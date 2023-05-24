الفريق الكوري يتفقد منشآت محطة فوكوشيما للطاقة النووية

Photo : YONHAP News

قال رئيس فريق الخبراء الكوري الجنوبي الموفد إلى اليابان لمراجعة خطة إطلاق مياه الصرف الملوثة من محطة فوكوشيما للطاقة النووية المعطلة، إن الفريق أكمل عملية التفتيش الموقعي للمحطة.وأدلى رئيس لجنة الأمن والسلامة النووية "يو جوك هي"، الذي يقود فريق التفتيش المكون من 21 عضوا، بهذه التصريحات للصحفيين بعد ظهر أمس الثلاثاء، حيث أوضح أن الفريق فحص نظام التنقية المخصص في المحطة، والخزانات التي تحتوي على المياه الملوثة، وغرفة التحكم التشغيلية.وفي اليوم الأول من التفتيش الموقعي، فحص الفريق المرافق في مفاعل الوحدة الأولى في المحطة النووية من الساعة العاشرة صباحا حتى السابعة مساء، بتوجيه من شركة طوكيو للطاقة الكهربائية، المشغلة لمحطة الطاقة المتضررة.وأضاف "يو" أن الفريق يخطط لزيارة المنشأة الكيميائية المسؤولة عن تحليل النويدات المشعة غدا الخميس، وكذلك فحص نظام خلط مياه البحر ومرافق التصريف.