الرئيس يون يدعو منظمة التجارة العالمية للتعاون في وضع قواعد تجارية جديدة

Photo : YONHAP News

التقى الرئيس الكوري "يون صوك يول" أمس الثلاثاء برئيسة منظمة التجارة العالمية "انغوزي أوكونجو إيوالا"، حيث دعاها إلى بذل جهود مشتركة لوضع قواعد جديدة للتجارة العالمية، بما في ذلك التجارة الرقمية، تماشيا مع البيئة التجارية العالمية المتغيرة.وقال الرئيس "يون" إن كوريا الجنوبية التي نمت من خلال التجارة، تعد أكثر دول العالم استفادة من الاتفاقية العامة للتعريفات الجمركية والتجارة، ونظام التجارة الحرة الذي تمثله منظمة التجارة العالمية، موضحا أن كوريا الجنوبية لن تستفيد من نظام التجارة المجزأ.ومن جانبها، أكدت "انغوزي" أن وضع قواعد للتجارة الرقمية يعد أمرا ضروريا.وأضافت أنها التقت خلال زيارتها لشركة "نيفر" بعدد من الشباب الكوريين العاملين في المجال الرقمي، مشيرة إلى أن كوريا الجنوبية قد بدأت في الفعل في المضي قدما نحو المستقبل.وردا على ذلك، طلب الرئيس "يون" من رئيسة منظمة التجارة العالمية توظيف الشباب الكوريين في المنظمة.