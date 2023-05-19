تقرير يشير إلى احتمال استئناف الرحلات الجوية الدولية في كوريا الشمالية

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قال تقرير نشره موقع "38 نورث" المتخصص في شؤون كوريا الشمالية أمس الثلاثاء إن هناك احتمالا باستئناف الرحلات الجوية الدولية في كوريا الشمالية، مشيرا إلى أنه تم رصد عمليات صيانة لعدد من طائرات الركاب التابعة لشركة "كوريو" الكورية الشمالية للطيران في مطار "سون آن" الدولي في بيونغ يانغ، منذ أوائل شهر مايو الجاري.وأضاف أنه لم يتم رصد عمليات صيانة لطائرات الركاب في كوريا الشمالية منذ بدء جائحة كورونا.وأضاف التقرير أن تولي السفير الصيني لدى كوريا الشمالية منصبه مؤخرا، والشائعات التي تفيد باستئناف سياحة الأجانب لكوريا الشمالية، ورصد عمليات الصيانة لطائرات الركاب، كلها تطورات تشير إلى احتمال استئناف الرحلات الجوية الدولية في كوريا الشمالية قريبا.ووفقا للصور التي تم التقاطها عبر قمر اصطناعي يوم الثامن من مايو، تم نقل طائرتي ركاب إلى منطقة الصيانة داخل مطار "سون آن" في بيونغ يانغ.وتشير الصور الاخرى الملتقطة يوم الحادي والعشرين من مايو إلى أن 3 طائرات مازالت تحت صيانة.لكن التقرير قال أيضا إنه ليس من الواضح ما إذا كان نقل طائرات الركاب إلى منطقة الصيانة هو من أجل عمليات التفتيش المنتظمة أم أن ذلك يستهدف استئناف الرحلات الدولية قريبا، بَيْد أنه من النادر أن يخضع عدد كبير من الطائرات للصيانة خلال فترة وجيزة.