معدلات تأييد الرئيس يون تتجاوز 40%

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تجاوزت معدلات تأييد الرئيس الكوري "يون صوك يول" مستوى 40%.وطبقا لنتائج استطلاع للرأي أجرته مجموعة "كوك مين" للأبحاث، وشركة "إيس" للأبحاث، خلال يومي الحادي والعشرين والثاني والعشرين من شهر مايو الجاري على 1006 من المواطنين البالغين، وصلت معدلات تأييد الرئيس "يون" إلى 42.2%، فيما بلغت معدلات المعارضة 56.5%.وبذلك ظلت معدلات تأييد الرئيس "يون" عند مستوى 40% للأسبوع الثالث على التوالي، بعد أن كانت 36.7% في الاستطلاع السابق الذي جرى خلال الفترة من الثاني والعشرين وحتى الرابع والعشرين من شهر أبريل الماضي.ويبلغ هامش الخطأ في هذا الاستطلاع زائد أو ناقص 3.1%.وفي استطلاع آخر أجرته شركة "جوان سي إن آي" خلال الفترة من العشرين وحتى الثاني والعشرين من مايو على 2002 من المواطنين البالغين، وصلت معدلات تأييد الرئيس "يون" إلى 41.2%، بزيادة قدرها 3.1% مقارنة بالاستطلاع السابق الذي جرى قبل أسبوعين، بينما بلغت معدلات المعارضة 57.2%، بانخفاض نسبته 3.2%.ويبلغ هامش الخطأ في هذا الاستطلاع زائد أو ناقص 2.2%.