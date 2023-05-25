انخفاض أسعار المنتجين في كوريا لأول مرة منذ 4 أشهر

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انخفض مؤشر أسعار المنتجين لأول مرة منذ 4 أشهر في شهر أبريل الماضي، مع انخفاض أسعار المنتجات الزراعية والمرافق.وقال تقرير صادر عن البنك المركزي الكوري اليوم الخميس إن مؤشر أسعار المنتجين لجميع السلع والخدمات بلغ 120.51 نقطة الشهر الماضي، بانخفاض نسبته 0.1% مقارنة بالشهر الأسبق.وبذلك انخفض المؤشر، وهو مقياس رئيسي للتضخم المستقبلي، للمرة الأولى بعد ارتفاعه لمدة 3 أشهر متتالية. وعلى أساس سنوي، ارتفع المؤشر بنسبة 1.6% في أبريل، على الرغم من أن وتيرة الزيادة استمرت في التباطؤ للشهر العاشر على التوالي منذ يوليو من العام الماضي.وانخفضت أسعار المنتجات الزراعية والسمكية بنسبة 1.8% على أساس شهري في أبريل، كما انخفضت أسعار الكهرباء والغاز والمياه بنسبة 2.8% على أساس شهري.وارتفعت أسعار المنتجات الصناعية بنسبة 0.2% على أساس شهري، وارتفعت أسعار الخدمات بنسبة 0.3%، مع زيادة أسعار الخدمات الغذائية وصناعات السكن بنسبة 0.8%.