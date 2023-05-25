اتخاذ قرار بشأن إطلاق الصاروخ نوري اليوم الخميس

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سيتم اتخاذ قرار بشأن إطلاق الصاروخ "نوري" الفضائي الكوري صباح اليوم الخميس بعد إلغاء الإطلاق أمس الأربعاء بسبب خلل فني.وتخطط وزارة العلوم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والمعهد الكوري لأبحاث الفضاء لعقد اجتماع للجنة مراقبة الإطلاق لاتخاذ قرار حول ما إذا كان سيتم المضي قدما في الإطلاق، الذي كان مقررا له في الساعة 6:24 من مساء أمس الاربعاء.وأعلن نائب وزير العلوم "أوه تيه صوغ" أمس أنه تم اكتشاف مشكلة تتعلق بالاتصال بين أجهزة الكمبيوتر التي تتحكم في عمليات الإطلاق في أثناء فحص التحكم في صمام الهيليوم منخفض الحرارة، وأضاف أنه نظرا لعدم وجود مشكلة في مركبة الإطلاق، فإن المسؤولين سيحددون سبب المشكلة ويصلحونها مع إبقاء الصاروخ "نوري" على المنصة.وقال "كو جونغ هوان" أحد كبار الباحثين في معهد أبحاث الفضاء، إنه إذا تم حل المشكلة بحلول صباح اليوم الخميس، فمن المرجح أن يتم ضبط وقت الإطلاق ليكون في الساعة 6:24 من مساء اليوم، وهو نفس توقيت الأمس، ولكن في حالة الفشل في ذلك فسوف يتم التأجيل حتى يوم الأربعاء القادم.