وسائل إعلام أمريكية تقول إن كوريا ستبدأ في نقل قذائف مدفعية لأوكرانيا

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أفادت وسائل إعلام أمريكية بأن كوريا الجنوبية قررت المضي قدما في نقل مئات الآلاف من قذائف المدفعية إلى أوكرانيا لدعمها في حربها ضد روسيا.وقال تقرير نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال" أمس الأربعاء إن كوريا الجنوبية والولايات المتحدة توصلتا إلى اتفاق سري سيتم بموجبه نقل قذائف مدفعية إلى الولايات المتحدة، والتي سترسلها بعد ذلك إلى أوكرانيا.وأوضح التقرير أن هذه الخطوة ستجعل الهجوم الأوكراني ضد القوات الروسية فعالا، وستسمح للبيت الأبيض بتأجيل اتخاذ قرار بشأن توفير الذخائر العنقودية التي تحظرها العديد من الدول.وقد رفضت كل من حكومة كوريا الجنوبية والبيت الأبيض التعليق على التقرير، حيث رفضت وزارة الدفاع الأمريكية التعليق على كيفية نقل قذائف المدفعية ومتى سيتم الانتهاء منها، لكنها أقرت بأن واشنطن كانت تجري مشاورات مع سيول بشأن شراء قذائف.وقالت الصحيفة أيضا إن هذه الخطوة مؤشر على تغيير في موقف حكومة كوريا الجنوبية ضد تقديم مساعدات من الأسلحة القتالية إلى أوكرانيا.