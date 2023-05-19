البنك المركزي الكوري يجمد سعر الفائدة عند 3.5%

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قرر البنك المركزي الكوري تجميد سعر الفائدة الرئيسي للمرة الثالثة على التوالي.جاء ذلك في اجتماع للجنة السياسات المالية التابعة للبنك المركزي عقد اليوم الخميس، حيث أعلنت عن قرارها بتجميد سعر الفائدة عند مستوى 3.5%.وبهذا زادت التوقعات بتخفيض سعر الفائدة خلال النصف الثاني من هذا العام.وكانت اللجنة قد خفضت سعر الفائدة بنسبة 0.5% في شهر مارس من عام 2020 للاستجابة للركود الاقتصادي المحتمل، كما خفضته أيضا بنسبة 0.25% في شهر مايو من العام نفسه، ثم جمد البنك المركزي سعر الفائدة لـ9 مرات متتالية، إلى أن رفعه بنسبة 0.25% في شهر أغسطس من عام 2021.ومنذ ذلك الوقت، قام البنك برفع سعر الفائدة بنسبة 0.25% لـ8 مرات، وبنسبة 0.5% مرتين، ليصل إجمالي الارتفاع في سعر الفائدة إلى 3%.ويرجع السبب في تجميد سعر الفائدة إلى انخفاض معدل التضخم إلى مستوى 3% في شهر أبريل الماضي لأول مرة منذ 14 شهرا، ووضع الاقتصاد الكوري غير المستقر. فقد ظل الميزان التجاري القائم على التخليص الجمركي يسجل عجزا لـ14 شهرا متتالية حتى شهر أبريل، رغم التحسن النسبي في نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول من هذا العام، وميزان المدفوعات الدولي في شهر مارس الماضي.