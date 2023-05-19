البنك المركزي الكوري يخفض توقعاته للنمو الاقتصادي لهذا العام بنسبة 0.2%

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قرر البنك المركزي الكوري تخفيض توقعاته لمعدل النمو الاقتصادي لهذا العام إلى مستوى 1.4%، أي أقل بنسبة 0.2% من توقعاته السابقة في شهر فبراير الماضي، لكنه أبقى البنك على توقعاته حول معدل ارتفاع أسعار المستهلك عند مستوى 3.5%.ويرجع السبب في تخفيض التوقعات لمعدل النمو الاقتصادي إلى انخفاض الصادرات، خاصة أشباه الموصلات، وانكماش الاستثمارات.وطبقا لتقرير صادر عن بنك التنمية الآسيوي يوم الرابع من شهر أبريل الماضي، من المتوقع أن يصل معدل النمو الاقتصادي الكوري لهذا العام إلى 1.5%. أما صندوق النقد الدولي فقد خفض توقعاته للنمو الاقتصادي الكوري لهذا العام من 1.7% إلى 1.5% يوم الحادي عشر من أبريل الماضي.الجدير بالذكر أن معدل النمو الاقتصادي الكوري المتوقع لهذا العام عند نطاق 1% يعد أقل مستوى منذ بداية القرن الحادي والعشرين، ما عدا عام 2009 الذي تعرضت فيه كوريا للأزمة المالية العالمية، وعام 2020 الذي عانى فيه العالم من جائحة كورونا.