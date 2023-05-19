الحكومة الكورية تقدم دعما كافيا لتنمية الصناعات المناخية

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قال رئيس الوزراء الكوري "هان دوك سو" إن الحكومة لن تدخر أي استثمار ودعم لتنمية الصناعات المناخية وتعزيز قدراتها.جاء ذلك في كلمة ألقاها "هان" في حفل افتتاح المعرض الدولي للصناعات المناخية الذي أقيم اليوم الخميس في مدينة بوسان، حيث شدد على أهمية أن يلعب القطاع الخاص دورا محوريا في تنفيذ الحياد الكربوني، وخلق محركات نمو جديدة.كما أكد على ضرورة أن تواجه كوريا الجنوبية أزمة المناخ وأن تلتزم بالحياد الكربوني بشكل متزامن، بصفتها دولة عضوة مسؤولة في المجتمع الدولي، موضحا أن الصناعات المناخية لديها طاقة كامنة لكي تكون صناعات نمو جديدة.وأشار "هان" إلى أن نظام الاقتصاد العالمي بدأ يتحول بوتيرة سريعة إلى نظام الاقتصاد القائم على الكربون المنخفض.وقال إن الدول المتقدمة الرئيسية والشركات العالمية تبذل جهودا لضمان قدراتها التنافسية في الصناعات المناخية من خلال الاستثمار في تطوير الطاقة النظيفة وتكنولوجيا تقليل الكربون، كما أن كوريا الجنوبية تبذل حاليا جهودا مماثلة.وأكد أن الحكومة ستدعم تطوير التقنيات المبتكرة التي تساعد على حل المشاكل التي تواجهها الصناعات عالية الانبعاثات الكربونية.