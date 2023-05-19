كوريا وسلطنة عمان تبحثان أهمية التوريد المستقر للطاقة

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التقى نائب وزير الصناعة والتجارة والطاقة الكوري "كانغ كيونغ سونغ" اليوم الخميس مع وكيل وزارة الطاقة والمعادن العُماني "محسن بن حمد بن سعيد الحضرمي" الذي يقوم حاليا بزيارة لكوريا الجنوبية لحضور معرض بوسان الدولي للصناعات المناخية، حيث بحث معه أهمية التوريد المستقر للطاقة بين البلدين.وطالب "كانغ" الجانب العماني بإيلاء المزيد من الاهتمام حول إمكانية مشاركة الشركات الكورية ذات التكنولوجيا العالية والخبرات الوفيرة في مشروع الهيدروجين الأخضر في سلطنة عمان، ليتم تعزيز التعاون المشترك في قطاع الطاقة المستقبلية.وتخطط الحكومة العمانية لتنفيذ مشروع الهيدروجين الأخضر بتكلفة تتراوح بين 6 و7 مليارات دولار.ويجرى حاليا في عمان تحديد موقع ليتم فيه بناء وحدة الهيدروجين الأخضر، وقد تم اختيار كونسورتيوم مؤلف من شركات كورية، منها بوسكو وسام سونغ، ليكون عارضا مفضلا.الجدير بالذكر أن التوقعات حول زيادة التعاون مع دول الشرق الأوسط تتزايد بعد زيارة ولي العهد السعودي لكوريا في شهر نوفمبر من العام الماضي، وزيارة الرئيس الكوري للإمارات العربية المتحدة في شهر يناير، كما أنه من المقرر أن يقوم وفد قطري رفيع المستوى بزيارة لكوريا الجنوبية في أواخر شهر مايو الجاري.وقالت وزارة الصناعة والتجارة والطاقة الكورية إنها ستقدم دعما نشطا لزيادة تقدم الشركات الكورية إلى الأسواق العربية.