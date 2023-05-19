إطلاق الصاروخ نوري الفضائي مساء اليوم الخميس

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من المقرر أن يتم إطلاق الصاروخ "نوري" الفضائي الكوري مساء اليوم الخميس، بعد أن كان قد تم إلغاء عملية الإطلاق أمس الأربعاء بسبب خلل فني.جاء ذلك في اجتماع عقدته وزارة العلوم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والمعهد الكوري لأبحاث الفضاء، صباح اليوم، حيث تقرر إطلاق الصاروخ "نوري" في الساعة السادسة و24 دقيقة من مساء اليوم.وكان من المقرر أن يتم إطلاق الصاروخ في الساعة 6:24 من مساء أمس الأربعاء، ولكن تم إلغاء عملية الإطلاق بسبب خلل فني يتعلق بالاتصال بين أجهزة الكمبيوتر التي تتحكم في عمليات الإطلاق، في أثناء فحص التحكم في صمام الهيليوم منخفض الحرارة.وسوف يتم شحن الصاروخ بالوقود في الساعة 5:10، وشحنه بالمادة المؤكسدة في الساعة 5:40 مساء.ومن المتوقع أن يتم الإعلان عما إذا كان الإطلاق ناجحا بعد ساعة ونصف من عملية الإطلاق.