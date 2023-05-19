سيول وواشنطن تجريان تدريبات مشتركة بالذخيرة الحية

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تجري كوريا الجنوبية والولايات المتحدة أكبر تدريبات مشتركة بالذخيرة الحية في منطقة "بوتشون" بمقاطعة "كيونغ كي"، بمناسبة الذكرى السبعين على إقامة التحالف بينهما هذا العام.وتعد هذه هي المرة الثانية العشرة التي تجري فيها سيول واشنطن هذا النوع من التدريبات المشتركة منذ شهر يونيو من عام 1977.وتشارك في تدريبات هذا العام التي تُقام على 5 جولات حتى يوم الخامس عشر من يونيو، أنظمة أسلحة متطورة من البلدين، بما في ذلك مقاتلات الشبح "إف 35 إيه"، وطائرات الهليكوبتر الهجومية "أباتشي"، والدبابات "كي 2"، والعربات المدرعة "كي 21"، وقاذفات الصواريخ المتعددة، إلى جانب مقاتلات "إف 16" والطائرات الهجومية "إيه 10" التابعة للقوات الجوية الأمريكية المتمركزة في كوريا الجنوبية.وكانت كوريا الشمالية قد نددت بشدة يوم الجمعة الماضي بخطة كوريا الجنوبية والولايات المتحدة لإجراء تدريبات عسكرية مشتركة بالذخيرة الحية، قائلة إن تلك التدريبات الحربية الخطيرة سيتم إجراؤها على مدار 3 أسابيع في منطقة تبعد بضعة كيلومترات فقط عن حدودها، وحذرت من أن هذه التصرفات العدائية ستواجه برد فعل.