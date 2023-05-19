إطلاق الصاروخ الفضائي الكوري نوري وعلى متنه 8 أقمار اصطناعية

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أطلقت كوريا الجنوبية صاروخها الفضائي محلي الصنع "نوري" اليوم الخميس، بعد تأجيل عملية الإطلاق أمس بسبب خلل فني.وقالت وزارة العلوم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والمعهد الكوري لأبحاث الفضاء "كاري" إنه تم إطلاق الصاروخ من مركز "نارو" الفضائي في منطقة "كو هُنغ" بمقاطعة جنوب "جولا" في الساعة 6:24 مساء كما هو مقرر.وكان قد تم تحديد موعد الإطلاق مبدئيا في نفس الوقت أمس الأربعاء، ولكن تم تأجيله قبل 3 ساعات من موعد الإطلاق بسبب أخطاء في الاتصال بين جهاز كمبيوتر التحكم في منصة الإطلاق وجهاز كمبيوتر التحكم في الإطلاق، ثم تم حل المشكلة بعد جهود ليلية مع الإبقاء على الصاروخ منصوبا على منصة الإطلاق.ونجح الصاروخ في فصل المرحلة الأولى والمرحلة الثانية، قبل أن يصل ارتفاعه المستهدف عند 550 كيلومترا بعد 13 دقيقة و3 ثوان بعد الإطلاق.كما نجح الصاروخ في نشر الأقمار الاصطناعية الثمانية التي كان يحملها بترتيب متتابع كل 20 ثانية على مدار دقيقتين، بدءا من القمر الاصطناعي الصغير رقم 2 من الجيل التالي، وأكمل "نوري" تسلسل رحلته بعد 18 دقيقة و58 ثانية من مغادرته الأرض.وسوف تعلن الوزارة ومعهد "كاري" ما إذا كان الإطلاق ناجحا بعد حوالي 90 دقيقة من الإقلاع، بناء على الاتصالات الأولية مع الأقمار الاصطناعية.