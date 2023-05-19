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العلوم

كوريا الجنوبية تعلن نجاح عملية إطلاق صاروخها الفضائي نوري

Write: 2023-05-25 20:20:53Update: 2023-05-25 20:23:24

كوريا الجنوبية تعلن نجاح عملية إطلاق صاروخها الفضائي نوري

Photo : YONHAP News


أطلقت كوريا الجنوبية بنجاح صاروخها الفضائي محلي الصنع "نوري" في الساعة 6:24 من مساء اليوم الخميس.
وأعلنت وزارة العلوم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والمعهد الكوري لأبحاث الفضاء الجوي "كاري" نجاح عملية إطلاق الصاروخ من مركز "نارو" للفضاء في "كو هُنغ" بمقاطعة جنوب "جولا" كما هو مقرر.
وأكدت الحكومة نجاح الصاروخ في نشر 7 من الأقمار الاصطناعية الثمانية التي كان يحملها، بما في ذلك القمر الاصطناعي الصغير رقم 2 من الجيل التالي، والذي نجح في الاتصال مع محطة الملك "سيجونغ" في القارة القطبية الجنوبية كما هو مخطط له، بينما تستمر الجهود لتأكيد نشر آخر قمر اصطناعي.
وقد حلق الصاروخ في مساره المتوقع، ونجح في فصل المرحلة الأولى والمرحلة الثانية، قبل أن يصل إلى ارتفاعه المستهدف عند 550 كيلومترا، بعد 13 دقيقة و3 ثوان من الإطلاق.
وكان قد تم تحديد موعد الإطلاق مبدئيا في نفس الوقت أمس الأربعاء، ولكن تم تأجيله قبل 3 ساعات بسبب أخطاء في الاتصال بين جهاز كمبيوتر التحكم في منصة الإطلاق وجهاز كمبيوتر التحكم في الإطلاق، ثم تم حل المشكلة بعد جهود ليلية مع الإبقاء على الصاروخ منصوبا على منصة الإطلاق.
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