الأحزاب السياسية الكورية تطالب بتشديد العقوبة على تسريب التكنولوجيا

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اتفقت الأحزاب السياسية في جلسة برلمانية أمس الخميس على الدعوة إلى تشديد العقوبة على تسريب التكنولوجيا.ووجهت الأحزاب تلك الدعوة خلال جلسة مكتملة للجنة البرلمانية الخاصة بصناعات التكنولوجيا الفائقة.وقال النائب "آن تشول سو" من حزب قوة الشعب الحاكم إن معدل حكم البراءة في القضايا الجنائية العامة هو 1%، في حين أنه في جرائم تسريب التكنولوجيا هو 19.3%. وشدد "آن" ضرورة تشديد الأحكام على الجرائم لتتطابق مع العقوبات في الولايات المتحدة.وقال النائب "هونغ جونغ مين"، من الحزب الديمقراطي المعارض، إنه في ضوء معدل البراءة المرتفع في جرائم تسريبات التكنولوجيا، يبدو أنه من الصعب للغاية رصد وضبط تلك الجرائم، مما يسلط الضوء على الحاجة إلى تعزيز قدرات المحققين الذين يتعاملون مع هذا النوع من الجرائم.وقال النائب المعارض "صو دونغ يونغ" إنه لن يمكن حل مشكلة تسرب التكنولوجيا دون تغيير الموقف المتساهل تجاه سرقة التكنولوجيا من قبل الشركات الكبيرة.