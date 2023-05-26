المحكمة الدستورية ترفض التماسا ضد نشر نظام ثاد الصاروخي

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رفضت المحكمة الدستورية الكورية التماسا مقدما من مجموعة من السكان يقيمون بالقرب من موقع نظام الدفاع الصاروخي الأمريكي "ثاد" في جنوب كوريا، لإلغاء نشر النظام.ورفض قضاة المحكمة الدستورية بالإجماع الالتماس المقدم من 392 من سكان "صونغ جو" و"كيم تشون"، الذين ادعوا عدم دستورية البنود الواردة في معاهدة الدفاع المتبادل بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واتفاقية وضع القوات، والتي كانت بمثابة الأساس القانوني لنشر النظام.وتنص المادة الرابعة من المعاهدة على أن كوريا الجنوبية تمنح الولايات المتحدة الحق في نشر قوات برية وجوية وبحرية أمريكية في أراضي كوريا الجنوبية وما حولها على النحو المحدد في الاتفاقية المتبادلة.وفي أبريل 2017، وافقت اللجنة المشتركة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة لاتفاقية وضع القوات على تخصيص جزء من ملعب للغولف في منطقة "صونغ جو" كموقع لنظام "ثاد" الدفاعي الصاروخي.وفي وقت لاحق من ذلك العام، رفعت مجموعة من سكان المنطقتين دعوى إدارية ضد وزير الخارجية للمطالبة بالتراجع عن استخدام الأرض كقاعدة عسكرية.لكن الدعوى رُفضت في المحاكمات الأولى والثانية، كما أيدت المحكمة العليا الحكم في وقت سابق من هذا العام، قائلة إن هذا الأمر لا يمكن أن يخضع لدعوى إدارية.وقالت المحكمة الدستورية إن الالتماس غير قانوني لأنه يفتقر إلى أساس المحاكمة.