تفاقم فجوة الدخل بين الأغنياء والفقراء في كوريا الجنوبية بعد كورونا

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بلغت نسبة نمو الدخل في الربع الأول من هذا العام لشريحة العشرين بالمائة الأعلى دخلا من المواطنين الكوريين ضعف نسبة النمو لدى شريحة العشرين بالمائة الأقل دخلا، مما يشير إلى تفاقم التفاوت في الدخل في كوريا بعد جائحة كورونا.ووفقا لهيئة الإحصاءات الكورية أمس الخميس، كان معدل الزيادة في الدخل المتاح، الذي يُحسب باستثناء الضرائب ومعاشات التقاعد والتأمينات الاجتماعية، لشريحة الـ20% الأعلى دخلا أسرع بمقدار ثلاث مرات من شريحة الـ20% الأقل دخلا.وشهدت شريحة الـ20% الأعلى زيادة بأكثر من 17% في إنفاقهم الاستهلاكي الشهري مع بتصدر تكاليف النقل، في حين أن شريحة الـ20% الأقل شهدت زيادة تقارب 14%، وتصدرت الزيادة تكاليف الإسكان والمرافق.وأظهرت نسبة توزيع الدخل المتاح في البلاد أن شريحة الـ20% الأعلى كسبت دخلا أعلى بمقدار 6.45 مرة من شريحة الـ20% الأقل، ارتفاعا من 6.2 مرة في العام السابق، مما أدى إلى اتساع الفجوة وزيادة عدم المساواة.